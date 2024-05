WhatsApp przygotowuje nowość. Zmienisz standardową zieleń

WhatsApp w kolejnym aspekcie upodabnia się do Messengera. Tym razem do aplikacji trafią ustawienia kolorów dymków - nieco na kształt motywów, które znamy z komunikatora w Facebooku. Personalizacja czatów w WhatsAppie przebiega jednak nieco inaczej. Użytkownik może już teraz wybierać pomiędzy wieloma kolorami tła (niezależnie zresztą dla jasnego i ciemnego motywu), ale kolory dymków jak dotąd pozostawały wyłącznie w kolorze zielonym, kojarzonym jednoznacznie z WhatsAppem.

Po zmianie, którą już teraz widać w testowym WhatsAppie na iOS-a (w wydaniu 24.11.10.70), użytkownicy będą mogli wybrać - poza zielonym - kolor niebieski, szary, różowy lub fioletowy . Wraz z wybraną tapetą, ustawienia te będą domyślnie stosowane do wszystkich nowych rozmów w komunikatorze. Można założyć, że później będzie można indywidualnie dopasować do swoich wymagań pojedynczy czat.

W tym momencie nie jest jasne, kiedy nowa opcja trafi do stabilnego wydania komunikatora. WhatsApp jest jednak znany z szybkiego rozwoju i sukcesywnego wdrażania wszystkich testowanych nowości do komunikatora. Szacujemy, że pojawienie się nowych ustawień w stabilnym wydaniu WhatsAppa to kwestia maksymalnie kilku tygodniu lub miesięcy.