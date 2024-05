WhatsApp: nie masz zdjęcia? Stworzysz je opisem

Na przygotowywaną nowość w WhatsAppie zwraca uwagę WABetaInfo. W testowym wydaniu 2.24.11.17 na Androida zauważono bowiem nowy moduł, który pozwala użytkownikom tworzyć zdjęcia profilowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Podobnie, jak we wszystkich innych narzędziach tego rodzaju, generowanie obrazka realizowane jest po wpisaniu promptów, czyli słownego opisu tego, co ma się znaleźć na zdjęciu. Na razie nie wiadomo, kiedy nowa opcja trafi do stabilnego WhatsAppa.