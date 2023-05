WhatsApp z nowymi funkcjami. Przydadzą się na co dzień

Co konkretnie się zmieniło? Przede wszystkim pojawiła się możliwość tworzenia ankiet z opcją oddania jednego głosu. Wystarczy wyłączyć opcję "Zezwalaj na wiele odpowiedzi", by każdy użytkownik mógł zagłosować na tylko jedną odpowiedź. Do tego dochodzą powiadomienia o nowo oddanych głosach. Wygodniejsze stają się także odnajdywanie ankiet – wystarczy skorzystać z wyszukiwarki czatów i zaznaczyć kategorię "Ankiety".