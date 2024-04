WhatsApp zmienił regulamin. Masz czas do 11 kwietnia

WhatsApp wprowadził nowy regulamin, który jest konsekwencją unijnych wymogów. Użytkownicy, którzy założyli konto na WhatsAppie przed połową lutego mają czas do 11 kwietnia, by zapoznać się z treścią i zaakceptować zmiany. Inaczej dalsze korzystanie z WhatsAppa nie będzie możliwe.

Nowy regulamin WhatsAppa to wdrożenie regulacji narzucanych przez Unię Europejską w związku z ustawami DMA oraz DSA. Brak zaakceptowania zmian może nawet skutkować nawet zawieszeniem konta użytkownika - zwraca uwagę serwis Tom's Guide. Nowi użytkownicy WhatsAppa automatycznie akceptują nowe zasady od połowy lutego. Wcześniejsi posiadacze kont mają jednak czas do 11 kwietnia, by zapoznać się ze zmianami i zaakceptować je, by dalej korzystać z WhatsAppa.

Zmiany w regulaminie WhatsAppa dotyczą kilku kwestii, a do najważniejszych należy jednak zaliczyć wprowadzenie zapisów niezbędnych do realizacji tzw. interoperacyjności komunikatorów, czyli innymi słowy do obsługi wiadomości z innych aplikacji. To opcja, która od strony technicznej już teraz jest możliwa zarówno w WhatsAppie, jak i Messengerze - UE wyznaczyła Metę jako firmę, która wiedzie na rynku, a co za tym idzie powinna przygotować odpowiednio swoje komunikatory w pierwszej kolejności.

Druga ważna zmiana w regulaminie WhatsAppa to obniżenie minimalnego wymaganego wieku użytkownika serwisu i aplikacji do 13 lat (wcześniej wymagane było 16 lat). Wszystkich jest nieco więcej i można się z nimi zapoznać w oficjalnej dokumentacji WhatsAppa. Akceptacja regulaminu odbywa się z poziomu samej aplikacji. Kiedy będzie to konieczne, można spodziewać się odpowiedniego powiadomienia w komunikatorze.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl