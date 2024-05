Wiadomość SMS. Żądają potwierdzenia adresu w 12 godzin

SMS o paczce i rzekomej konieczności potwierdzenia adresu w ciągu 12 godzin może trafić do każdego. Dostał ją także nasz czytelnik, który podzielił się treścią SMS-a, by przestrzec innych. To typowy schemat oszustwa "na paczkę", w tym przypadku atakujący postanowili podszyć się pod InPost.

Ataki SMS wpisujące się w schemat oszustwa "na paczkę" są nieustannie realizowane. Kolejny przypadek takiej wiadomości wysłał do nas czytelnik Adam, który otrzymał długą wiadomość wzywającą do potwierdzenia swojego adresu w związku z rzekomą przesyłką realizowaną przez InPost. Taki SMS oczywiście nie ma związku z autentycznym procesem dostawy paczki, a jakiekolwiek działania w trakcie dostawy nie są konieczne. Załączony link prowadzi do fałszywej strony.

Ponownie mamy przy tym do czynienia z SMS-em, który jest wyjątkowo długi i zawiera dziwną instrukcję. W lutym opisywaliśmy analogiczny przypadek wiadomości w iMessage. Wówczas również podszywano się pod InPost, choć sam link prowadzący do fałszywej witryny był dużo krótszy. Jego zmiana to nieodzowny element działań atakujących, którzy starają się omijać automatyczne blokady operatorów i muszą rejestrować nowe fałszywe domeny, by móc skutecznie realizować swoje kampanie.

Fałszywy SMS © dobreprogramy

Jeśli odbiorca takiego SMS-a nie zorientuje się, że jest to próba oszustwa, na docelowej stronie może się spodziewać formularza przypominającego wizualnie stronę InPostu, gdzie kolejno będą wyłudzane dane osobowe i numery z karty płatniczej. Rzekoma konieczność ich podania uzasadniana jest przez atakujących zwykle etapem potwierdzenia danych osobowych lub potrzebą uiszczenia niewielkiej opłaty za realizację potwierdzenia adresu dostawy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Przestrzegamy, że wszystkie tego typu wezwania są fałszywe i podejmowanie jakichkolwiek akcji zgodnie z instrukcjami przesyłanymi w treści SMS-ów prowadzi wyłącznie do strat, zwłaszcza finansowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do statusu przesyłek, zachęcamy do korzystania z oficjalnych dróg śledzenia paczek, w tym przypadku odpowiednia będzie aplikacja InPost Mobile lub śledzenie przez stronę WWW na stronie przewoźnika, po podaniu numeru paczki.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl