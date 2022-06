Windows 11: Eksplorator z kartami nie wymaga dużo RAM-u

Windows 11, chociaż już na starcie ma stosunkowo wysokie wymagania sprzętowe, także po aktualizacji Eksploratora plików powinien działać sprawnie w większości, jak nie we wszystkich komputerach. Jak zwrócił uwagę serwis Windows Latest , otwarcie kolejnej karty w Eksploratorze wymaga jedynie dodatkowego 1 MB pamięci operacyjnej.

Obawy, że całość będzie pożerać RAM podobnie, jak niegdyś tylko Google Chrome, są więc nieuzasadnione. Co więcej, odświeżony Eksplorator z kartami w Windows 11 może w praktyce pomóc zaoszczędzić używaną pamięć operacyjną. Jedno okno Eksploratora z kilkoma kartami potrzebuje do działania znacznie mniej zasobów, niż obecnie kilka okien, które często są niezbędne by przenosić pliki czy porównywać zawartość kilku katalogów jednocześnie.