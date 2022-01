Windows 11 i KB5008353. Koniec usterek dźwięku i nowość w ustawieniach

Pojawienie się opcji dotyczących konta Microsoftu w ustawieniach Windowsa 11 to spore ułatwienie względem dotychczasowej metody ich kontroli. Wcześniej niezbędne było przejście do przeglądarki, zalogowanie się i dopiero wtedy opcje dotyczące na przykład subskrypcji pakietu Microsoft 365 były dostępne dla użytkownika. Teraz wystarczy zajrzeć do systemowych ustawień, co jest znacznie szybsze.