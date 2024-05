Windows 11: Narzędzie Wycinanie dostało szereg nowości

Narzędzie Wycinanie będące jedną z metod wykonywania zrzutów ekranu w Windowsie wraz z późniejszą edycją, doczekało się w ostatnich dniach i tygodniach szeregu przydatnych nowości - zwraca uwagę serwis MSPowerUser. Najnowsza zmiana to wdrożenie wyszukiwania obrazem. Użytkownik może kliknąć przycisk w menu kontekstowym po zrobieniu zrzutu ekranu, by automatycznie wykorzystać Binga do znalezienia w sieci podobnych elementów do tych ze screenshota.