Windows 11: Microsoft kombinuje z Eksploratorem plików

Na zmianę w Eksploratorze plików Windows 11 zwraca uwagę serwis Neowin , powołując się na wpis w serwisie X użytkownika PhantomOcean3. Zmodyfikowany Eksplorator Windowsa 11 zauważono w kompilacji 22635.3640 Beta i jest domyślnie wyłączony . Po aktywacji dzieli widok w poziomie, dodając skróty do plików, które użytkownik mógłby chcieć szybciej znaleźć.

Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że dodatkowy podział Eksploratora plików w Windows 11 miałby się pojawiać wyłącznie w ramach karty "Widok główny", gdzie już teraz ostatnie czy ulubione pliki mogą być wyświetlane , ale tylko w formie mniej atrakcyjnej wizualnie listy. Podział w poziomie, niejako na zakładki, może pomóc szybciej dotrzeć do pożądanych dokumentów w Windows 11.

Jako, że mamy do czynienia z testowym wydaniem Windows 11, w tym momencie trudno z całkowitą pewnością założyć, że prezentowana zmiana trafi do stabilnego wydania, ale raczej jest to spodziewane. Możliwe, że Microsoft będzie chciał wdrożyć tę modyfikację interfejsu Eksploratora wraz z wydaniem 24H2 Windowsa 11, którego w praktyce spodziewamy się w pierwszych komputerach w drugiej połowie roku.