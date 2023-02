Oficjalne wymagania wspominają m.in. o co najmniej 4 GB pamięci RAM. Oczywiście to tylko sugestia producenta, która ma zagwarantować komfortowe działanie systemu. W praktyce "jedenastkę" da się odpalić nawet na dużo słabszej konfiguracji.

Użytkownik Xeno wykorzystał tutaj specjalnie odchudzoną wersję systemu Windows 11 22H2 (tiny11), która została przystosowana do działania na słabszych komputerach... a nawet dużo słabszych komputerach, bo "jedenastkę" udało się uruchomić na wirtualnej maszynie wyposażonej w 196 MB pamięci RAM.

Xeno zaznacza, że korzystanie z Windows 11 na tak słabej konfiguracji nie należy do najlepszych pomysłów. System uruchamiał się pół godziny, ale w międzyczasie pojawiło się kilka ekranów BSOD (Blue Screen of Death – tzw. Niebieski Ekran Śmierci). Gdy system w końcu odpalił, wszystko działało bardzo powoli, co uniemożliwiało komfortowe korzystanie z komputera.