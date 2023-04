Windows 11: zmiana podstawowej funkcji. Znamy ją od lat

Dziennikarze serwisu digitaltrends.com piszą o nowościach, które mają trafić do Windows 11, na podstawie tego, co mogą testować użytkownicy korzystający z kanału Beta. Zmiany w korzystaniu z przycisku Print Screen będą istotne. Wygląda na to, że użytkownicy najnowszej wersji systemu Microsoftu będą musieli zapomnieć o prostej funkcji, która zakłada wykonanie zrzutu bieżącego ekranu i zapisanie obrazu do schowka. Zamiast tego przycisk Print Screen czy PrtSc będzie uruchamiał Narzędzie Wycinanie.

W sytuacjach, gdy chcemy na szybko przechwycić obraz, nie potrzeba niczego więcej niż to, co do tej pory oferował przycisk Print Screen. Stopklatka, którą następnie można wkleić na hosting czy do komunikatora, to często wszystko, czego potrzebujemy.