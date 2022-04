YouTube udostępnia napiwki. Program otwiera się na nowych twórców

Doniesienia opublikowane przez The Verge wskazują, iż YouTube kończy z betą programu Superpodziękowania (wcześniej znanego jako aplauz widzów) i otwiera ją na nowych twórców. Opcja pozwoli teraz dowolnym twórcom uzyskać nowe źródło przychodów i nawiązać kontakt z widzami. Oglądający mogą zaś dodatkowo wyróżnić swoich ulubionych influencerów poprzez kupno specjalnej animacji, która będzie widoczna dla kupującego nad filmem.

Osoby, które dotychczas nie miały możliwości skorzystania z napiwków, mogą je uruchomić na swoim kanale, odnajdując w ustawieniach funkcję Superpodziękowań. Kwoty napiwków, na jakie mogą liczyć youtuberzy, wahają się od 2 do 50 dolarów. Decydując się na przekazanie pieniędzy danemu twórcy, fan może także dodać niestandardowy komentarz, dedykowany influencerowi. Program jest otwarty dla wszystkich kwalifikujących się twórców będących partnerami YouTube w 68 krajach.

Google na swojej stronie z informacjami na temat Superpodziękowań , naszykowało szereg wytycznych, do których muszą dostosować się youtuberzy. By móc z nich korzystać, wybrany kanał musi mieć włączone zarabianie , sam twórca powinien zamieszkiwać miejsce , w którym opcja jest dostępna, a jego kanał nie może być kanałem muzycznym podlegającym umowie SRAV.

Chcąc sprawdzić, czy kwalifikujemy się do programu, możemy zalogować się do YouTube Studio i przejść do zakładki Zarabianie. Tam znajduje się karta Supers. Po wykonaniu wszystkich instrukcji, pojawi się przycisk Superpodziękowania, którym możliwe będzie włączenie nowej funkcji.