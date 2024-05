Żabka zmienia regulamin aplikacji. Od czerwca koniec Żappka Pay

Żabka wysyła e-maile do klientów korzystających z aplikacji mobilnej Żappka, informując o zmianach, w tym o nowym regulaminie. Z aplikacji zniknie szereg elementów, a część usług zostanie wyłączona. Od 17 czerwca 2024 toku w sklepach nie będzie już można dokonać płatności z wykorzystaniem Żappka Pay. To system, który pozwalał podłączyć kartę płatniczą do aplikacji w telefonie, a potem zabezpieczyć hasłem lub biometrią i w ten sposób płacić za zakupy w stacjonarnych sklepach Żabka.