Zmiany w Microsoft Store. Wreszcie pojawią się oczywiste funkcje

Mowa tutaj o podstawach pokroju możliwości wyboru miejsca instalacji naszych gier oraz umożliwienia dostępu do plików gry. Dla użytkowników platform Steam , czy GOG to oczywistość, która niestety Microsoftowi niestety nie była znana.

Dotychczas platforma Microsoftu umieszczała gry w ukrytym folderze. Jeśli ktoś potrzebował np. z jakichś względów ręcznie usunąć grę lub np. wgrać mody, czy chociaż skopiować save-y z gier to czekała go przysłowiowa droga przez mękę.

Aktualizacja trafi pierwsze do użytkowników zrzeszonych w programie Xbox Insider. Poza możliwością wybrania np. instalacji gry na innym dysku niż systemowy, aplikacja podpowie, które gry wspierają mody, pozwoli na edytowanie plików konfiguracyjnych oraz doda funkcje naprawy, weryfikacji oraz tworzenia kopii zapasowych folderów z grami.

Ponadto pozwoli użytkownikom na decyzję, czy chcą oni korzystać z funkcji Auto-HDR w systemie Windows 11, czy może wolą ogrywać starsze tytuły w trybie SDR. Są to kroki w bardzo dobrą stronę, ponieważ o ile ostatnie promocje na usługę Xbox Game Pass na PC przyciągnęły sporo użytkowników, to wielu z nich mogło zostać odstraszonych rzeczonymi ograniczeniami platformy.

