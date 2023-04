Dialogue Boost to nowa funkcja, która jest dostępna na platformie Amazon Prime Video . Dzięki niej użytkownicy mogą w łatwy sposób sprawić, że dialogi w filmach i serialach będą wyraźniejsze. Niestety opcja ta nie trafiła jeszcze do wszystkich produkcji.

Dialogue Boost to funkcja, która zwiększa głośność dialogów, bez wpływu na pozostałe dźwięki w filmie. To oparte o sztuczną inteligencję narzędzie analizuje ścieżkę dźwiękową oglądanej produkcji w taki sposób, by wykryć fragmenty, w których dźwięki dialogów są zbyt ciche w odniesieniu do innych odgłosów. Po wyizolowaniu wypowiedzi bohaterów, ich głośność jest podbijana.

Z funkcji Dialogue Boost można korzystać wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do platformy Amazon Prime Video. Niestety w tej chwili jest ona dostępna tylko w języku angielskim. Co więcej, w tej chwili można ją włączyć tylko w wybranych produkcjach Amazon Originals, w tym w Harlem, Marvelous Mrs Maisel, Tom Clancy's Jack Ryan, The Big Sick, Being the Ricardos czy Beautiful Boy. Amazon zapewnia, że funkcja na przestrzeni roku trafi do kolejnych produkcji.