Android Auto i nowa konkurencja Google Maps: nawigacja HERE WeGo

Nawigacja HERE WeGO dołączyła do listy GPS-ów dostępnych dla kierowców korzystających z Androida Auto - zwraca uwagę serwis autoevolution . Google Maps i Waze od ponad roku nie są tu jedynymi opcjami , ale cieszy fakt, że konkurencyjnych nawigacji przybywa. Jeszcze w pierwszej połowie 2021 roku wybór nawigacji w Androidzie Auto był bardzo ograniczony, a wiele aplikacji niedopracowanych.

Debiut HERE WeGo w Androidzie Auto oznacza kolejnego ciekawego usługodawcę nawigacji na ekranach w samochodach. Zmiany można jednak zauważyć także w HERE WeGo w smartfonach, bo wzornictwo aplikacji znacznie zmieniło się w ostatnich aktualizacjach. Program potrafi synchronizować motyw z telefonem, oferuje asystenta pasa ruchu, widok mapy i satelitarny oraz natężenia ruchu ulicznego, o ile użytkownik wyrazi zgodę na przesyłanie danych analitycznych na serwery producenta.

Samo planowanie trasy w HERE WeGo przebiega w podobny sposób, jak w Google Maps. Użytkownik może podać konkretny adres lub POI - nazwę docelowego obiektu, do którego chce trafić. Nawigacja proponuje kilka możliwych tras dojazdu, których profil można zmieniać. Inna droga zostanie zaproponowana w przypadku chęci dojazdu do celu samochodem, a inna rowerzystom.