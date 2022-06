Android Auto na ekrany telefonów zastąpiony nowym trybem. W Polsce nie działa

Android Auto for phone screens nie działa już w smartfonach z Androidem 10 i 11 – zwraca uwagę autoevolution . Podkreślamy, że nie chodzi o Androida Auto dla systemu Android 5–9, ale o dodatkową aplikację, która powstała w 2019 roku dla użytkowników Androida 10 i później 11, dzięki której wyświetlanie systemu dla kierowców było możliwe na ekranach telefonów .

Nadchodzący koniec Androida Auto na ekrany telefonów z Androidem 10 i 11 sygnalizowaliśmy już pod koniec ubiegłego miesiąca, kiedy to użytkownicy aplikacji zaczęli otrzymywać ostrzeżenia, że "wkrótce" program przestanie działać. Spekulowano wówczas, że zostanie wyłączony do końca roku, ale jak widać jego koniec przyszedł znacznie szybciej. Użytkownicy podają, że program po prostu nie działa i odsyła ich do "pełnej wersji" Androida Auto, tyle tylko, że ta nie jest przeznaczona dla ich smartfonów.