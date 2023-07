Anonymous nie zapomnieli o Rosji. Padło kolejne ostrzeżenie

Anonymous na Twitterze napisali: "Putin chce trzymać zakład #Zaporoże, a tym samym świat jako zakładnika". W ten sposób kolektyw odniósł się do ostatnich doniesień o rosyjskich planach przeprowadzenia akcji sabotażowej w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, czyli w największej elektrowni jądrowej Europy. Trudno ocenić skutki, jakie mogą towarzyszyć zniszczeniu należących do niej obiektów, a także to, czy Rosjanie faktycznie są zdolni do przeprowadzania prowokacji. Amerykański Instytutu Studiów nad Wojną uważa, że jest to scenariusz "mało prawdopodobny, ale nie niemożliwy".