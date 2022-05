Biedronka ma nową aplikację. Potrząśnij telefonem, by zaoszczędzić

Wszystkich funkcji jest dużo więcej. Aplikacja Biedronka wymaga co prawda założenia konta i zalogowania, ale dzięki temu klient zyskuje dostęp do gazetek promocyjnych, spersonalizowanych ofert, skanera cen przez aparat wraz ze sprawdzaniem dostępności produktów w danym sklepie, obsługi karty Moja Biedronka z historią zakupów oraz "shakeomatu" - opcji potrząsania smartfonem, co wywołuje specjalną promocję i pozwala skorzystać z niższej ceny.