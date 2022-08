Shopee Shake. Potrząśnij smartfonem, by odebrać nagrody i zaoszczędzić

Gra Shopee Shake będzie dostępna na platformie aż do finału kampanii Szokujące Okazje, który nastąpi 8 sierpnia. Do zabawy będzie można dołączyć codziennie między 12 a 12:30 oraz między 20 a 20:30. Każdy użytkownik w czasie tych 30 minut będzie mógł zagrać raz, potrząsając telefonem przez 10 sekund. Po zakończeniu gry od razu dowie się, ile Monet Shopee trafia na jego konto. W dniu finału kampanii gracze dostaną dodatkowe szanse i w każdej sesji będą mogli dołączyć do gry dwukrotnie.