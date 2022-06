Usterka ciemnego motywu w Google Maps doskwierała kierowcom przez dobrych kilka dni, jak nie tygodni. Problem nagłośniono w pierwszej połowie czerwca , kiedy użytkownicy zaczęli zauważać, że podłączony do samochodu smartfon domyślnie wyświetla w Androidzie Auto mapy w ciemnym motywie - niezależnie od ustawień, pory dnia czy włączonych świateł. Szybko okazało się, że problemy pojawiają się także w Mapach Google obsługiwanych w smartfonach.

Nie trzeba było długo analizować tematu, by dojść do wniosku, że winna jest ostatnia aktualizacja Google Maps, bo problem pojawiał się u kierowców korzystających z aplikacji w wersji 11.33.1. Dzięki tej wiedzy usterkę ciemnego motywu w Mapach Google można było równie łatwo ominąć - świadomie instalując starsze wydanie. Teraz nie trzeba już kombinować, bo wystarczy aktualizacja Google Maps do najnowszej wersji 11.35.1 - zwraca uwagę autoevolution.