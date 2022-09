Biedronka wysyła dziwne komunikaty. O co tu chodzi?

Przedstawiciele biura prasowego Biedronka odpowiedzieli na nasze zapytanie odnośnie nietypowych komunikatów, które otrzymali klienci sklepu. Jak czytamy w odpowiedzi, doszło do pomyłki ludzkiej, przez co test aplikacji odbył się w niewłaściwym środowisku.

"Podjęliśmy już niezbędne kroki by usunąć usterkę w aplikacji Biedronka – umożliwiając powrót do pełnej funkcjonalności dla użytkowników. Informujemy, że powiadomienie push wysłane do użytkowników realizowane miało być w środowisku testowym. Doszło do błędu ludzkiego po stronie naszego partnera zewnętrznego, z którym razem współpracujemy przy obsłudze aplikacji. Wszystkich klientów serdecznie przepraszamy" - czytamy w komunikacie przesłanym przez Biedronkę.