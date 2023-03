Dostałeś takiego maila? Lepiej go zignoruj

Dostrzeżenie użycia cyfry 0 (zero) w nazwie Policja to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Niektórzy mogą go przeoczyć na przykład z uwagi na starannie przygotowaną treść, która zawiera w części słuszne wskazówki odnośnie postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz poważnie brzmiący tytuł "Policja zawiadamia".