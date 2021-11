W sieci pojawiają się przypomnienia o ważnym połączeniu z numeru (22)2571145. To numer wykorzystywany od 2020 roku przez Główny Inspektorat Sanitarny do powiadamiania o nałożeniu kwarantanny. Nieodebranie połączenia w praktyce mogą skutkować wizytą policji, która sprawdzi, czy dany obywatel właściwie przestrzega jej zasad. To samo dotyczy osób, które odbywają kwarantannę już od jakiegoś czasu.