Dzwoni ten numer? Uważaj, to może być kolejny atak "wangiri"

W ostatnich dniach dostaliśmy kilka zgłoszeń od naszych czytelników o podejrzanych połączeniach z Włoch. Połączenia były tak krótkie, że nie sposób było je odebrać. Większość ze wskazanych numerów była też wielokrotnie wyszukiwana za pośrednictwem witryn pozwalających rozpoznać połączenia spamowe np. SpamCalls.net. Przykłady kilku takich numerów to:

Jak wielokrotnie informowaliśmy, co jakiś czas oszuści próbują wykorzystać naszą nieuwagę i narazić na poważne straty finansowe. W jaki sposób? Dzwoniąc z zagranicznych numerów. Próba oddzwonienia na nie może skutkować wysokim rachunkiem telefonicznym. Tym razem wygląda na to, że oszuści wykorzystują numery zaczynające się od kierunkowego "+39", czyli połączenia z Włoch.

To najprawdopodobniej kolejny atak "wangiri". Metoda polega na tym, że potencjalne ofiary otrzymują połączenia z egzotycznych numerów. Są one tak krótkie, że ich odebranie jest praktycznie niemożliwe. Oszuści liczą, że ofiara zachowa się w machinalny sposób i oddzwoni. Wówczas połączenie może zostać przekierowane na inny, droższy numer. Zazwyczaj pojawia się sygnał zajętego lub oczekującego połączenia. W ten sposób oszuści zmuszają swoje ofiary do czekania i narażają na bardzo wysoki rachunek telefoniczny.