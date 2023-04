Na problem odbierania telefonu słowami "Tak, słucham?" zwrócił kiedyś uwagę jeden z naszych czytelników . Jak opisał, był w sytuacji, w której odebrał tak połączenie, a w słuchawce usłyszał jedynie odpowiedź: "dziękuje, w takim razie z mojej strony to już wszystko. Jutro wyślemy fakturę" . Można więc wnioskować, że jego słowa zostały tak wplecione w spreparowaną rozmowę, by stanowić "podstawę" do realizacji jakiejś usługi.

Co do zasady można ograniczyć się do odbierania w ten sposób połączeń tylko z nieznanych numerów, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o spoofingu telefonicznym, w wyniku którego dzwoniący znany numer wcale nie musi oznaczać tego rozmówcy, którego się spodziewamy. Niezależnie od przyzwyczajeń należy pamiętać, że oszustwa telefoniczne są dziś codziennością, więc warto z ostrożnością podchodzić do wszelkich rozmów z nieznajomymi.