Elon Musk odejdzie z Twittera? Swój los oddał w ręce użytkowników platformy

Elon Musk po raz kolejny posłużył się ankietą, aby poznać opinie użytkowników niedawno kupionej przez siebie platformy społecznościowej. Zapytał na Twitterze, czy powinien ustąpić ze stanowiska szefa Twittera. Co ciekawe, większość z głosujących uznała, że to dobry pomysł.

Elon Musk i sposób, w jaki zarządza Twitterem, budzi wiele kontrowersji. Od momentu przejęcia przez niego tej popularnej platformy społecznościowej, do czego doszło 27 pażdziernika br., miliarder wprowadził wiele zmian, które nie zawsze miały pozytywne konsekwencje. Jego działania doprowadziły m.in. do odpływu użytkowników Twittera i reklamodawców, którzy byli ważnym źródłem zysków, przywrócenia kont o wątpliwej reputacji i zablokowania kont dziennikarzy znanych i cenionych mediów, w tym CNN, The New York Times czy The Washington Times.

Elon Musk przestanie być szefem Twittera?

Ostatnie dni pokazują, że to nie koniec transformacji Twittera. Elon Musk zablokował możliwości sprawdzenia, z jakiego urządzenia pochodzi opublikowany wpis - czy został udostępniony z Twittera zainstalowanego na urządzeniach z systemem iOS, czy z Twittera zainstalowanego na urządzeniach z systemem Android. Akurat ta zmiana nie wywołała tylu negatywnych emocji, co wprowadzenie polityki zatrzymującej wszystkie linki do innych mediów społecznościowych.

Naciski społeczności Twittera okazały się na tyle silne i skuteczne, że Elon Musk ostatecznie wycofał się z tego "ulepszenia". Zamieścił też ankietę, w której zapytał: "Czy powinienem ustąpić ze stanowiska szefa Twittera? Przychylam się do wyników tej ankiety". Wyniki były jednoznaczne - aż 57,5 proc. ankietowanych wskazało, że miliarder nie powinien dalej zarządzać platformą. Na "nie" głosowało 42,5 proc. respondentów.

Wyniki mogły nieco zdziwić CEO Tesli i SpaceX, bo ich ogłoszeniu zamieścił serię dość wymownych tweetów: "jak mówi przysłowie, uważaj, czego sobie życzysz, bo może się to spełnić", "ci, którzy chcą władzy, najmniej na nią zasługują". Na razie nie jest jasne, co postanowi w tej sprawie Elon Musk - czy ustąpi ze stanowiska szefa Twittera, czy dalej będzie je piastował. Niektórzy zaczęli spekulować, że jest to celowy ruch z jego strony, który ma zatrzymać spadki cen akcji innych, należących do niego firm, a szczególnie Tesli.

Karolina Modzelewska, dziennikarka dobreprogramy.pl