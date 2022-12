Twitter wprowadza kolejne zmiany. Elon Musk nie kryje zadowolenia

Elon Musk postanowił zablokować konta należące m.in. do dziennikarzy pracujących dla "The New York Times", "The Washington Post" oraz CNN, co spotkało się m.in. z krytyką europejskich polityków oraz reakcją ONZ. Wspomniane konta według serwisu WIRED zostały zablokowane, bo "uraziły" miliardera. On sam natomiast uważał, że narażały jego rodzinę na niebezpieczeństwo.