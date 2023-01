Na kontrowersyjną opinię byłego pracownika zwrócił uwagę New York Post . George Hayward twierdzi, że Facebook Messenger wykorzystuje technikę testowania oprogramowania zwaną "negative testing", która w tym przypadku polega także na sztucznym powodowaniu nadmiernego zużycia energii z akumulatorów telefonów . Ma to pomóc sprawdzić stabilność działania aplikacji w nietypowych warunkach - na przykład w kontekście szybkości ładowania obrazów.

Hayward relacjonuje, że kiedy odmówił w pracy wdrożenia jednego z takich testów w obawie o jego potencjalną szkodliwość dla użytkowników Messengera (za co został zwolniony), miał otrzymać odpowiedź od przełożonego, że "szkodząc niewielkiej liczbie osób można pomóc masie innych" . Zdaniem Haywarda jest wręcz odwrotnie. Jak twierdzi, testowanie Messengera tą metodą to narażanie użytkowników na problem, jeśli w sytuacji awaryjnej zabraknie im energii z baterii, by np. wezwać pogotowie lub policję.

Hayward dodaje, że wszystko wskazuje na to, że opisywana forma testowania Messengera to nie incydentalny przypadek, ale regularnie stosowana metoda w oprogramowaniu Mety, czego ma dowodzić dokument z dobrymi praktykami w tym zakresie, który pracownik dostał wcześniej do lektury. Jak twierdzi, cytowany przez New York Post, "nigdy nie widział gorszego dokumentu w swojej karierze". Meta jak na razie nie ustosunkowała się medialnie do tej sprawy.