Weszła do metaverse. Już pierwszego dnia była molestowana

Horizon Worlds jest pierwszą próbą wprowadzenia przez Meta swojej wizji metawersum opisywanej niedawno przez Marka Zuckerberga . W zeszłym tygodniu firma w końcu otworzyła drzwi do swojego wirtualnego świata dla pierwszych użytkowników. Jak donosi serwis The Verge, nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Safe Zone to bańka ochronna , którą użytkownicy mogą aktywować, gdy czują się zagrożeni. W jej obrębie nikt nie może ich dotykać, rozmawiać z nimi ani wchodzić w jakiekolwiek interakcje, dopóki nie zasygnalizują, że chcieliby, aby strefa bezpieczeństwa została zniesiona.

Vivek Sharma, wiceprezes Horizon, w rozmowie z The Verge nazwał incydent z obmacywaniem "absolutnie niefortunnym". "Mimo wszystko jest to dla nas dobra informacja zwrotna, ponieważ chcę, aby włączanie funkcji blokowania było proste i łatwe do znalezienia" – wskazuje Sharma.