Polacy otrzymują SMS-y po chińsku. Co oznacza ich treść?

Nasi czytelnicy zgłaszają się do nas z nietypowymi wiadomościami SMS, które otrzymują w ostatnich dniach. Są one napisane w języku chińskim, a ich treść po przetłumaczeniu może wzbudzać nie pokój. Jeśli wierzyć w to, co mówią aplikacje do tłumaczenia, tajemnicze wiadomości znaczą tyle, co "puk-puk". Sytuacja jak z horroru, prawda?