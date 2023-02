Kontakty na Androidzie się zmienią. Wielu na to czekało

Aplikacja do zarządzania kontaktami raczej nie musi być zbyt często ulepszana. W końcu spełnia dość proste zadanie. Google ma jednak zamiar zaktualizować swoje Kontakty w sposób, który może przypaść do gustu wielu użytkownikom.

Niektóre aplikacje nie dostają nowinek zbyt często, co wynika z ich prostoty. Z pewnością jedną z aplikacji, od których nie oczekujemy zbyt wiele, są Kontakty. Okazuje się jednak, że Google ma pomysł na to, jak sprawić, by domyślna aplikacja do zarządzania zapisanymi numerami była lepsza.

Jak donoszą dziennikarze serwisu 9to5google.com, w nadchodzącej wersji aplikacji Kontakty na urządzenia z systemem Android doczekamy się sporych zmian w widżetach, które obecnie nie są zbyt bardzo użyteczne. Mamy do dyspozycji jedynie trzy ikony o rozmiarze 1x1, z których jedna to skrót do konkretnego kontaktu, druga umożliwia zadzwonienie do niego jednym kliknięciem, a trzecia przenosi do wątku SMS z daną osobą. Nic więcej zrobić nie można.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czy warto kupić kontroler TourBox Elite?

W nowej wersji aplikacji mamy otrzymać dostęp do dwóch nowych widżetów. Zgodnie z zapowiedziami będą one o wiele bardziej elastyczne i to dosłownie. Użytkownik będzie miał możliwość dostosowania ich rozmiaru, co będzie miało wpływ na ich funkcjonalność.

Pierwszy z dwóch nowych widżetów to "Ulubione kontakty". W swojej najmniej wersji ma rozmiar 4x1 i mieści trzy kontakty. Można jednak zmienić jego rozmiar, ustawiając w poziomie lub pionie, dzięki czemu można w nim zmieścić maksymalnie siedem ulubionych kontaktów.

Drugi widżet w Kontaktach prawdopodobnie zastąpi wszystkie trzy, z których korzystamy obecnie. Jego nazwa robocza to "Individual Contact" i pozwoli on na dostęp do określonej osoby. Widżet w domyślnej wersji ma rozmiar 3x2 i składa się ze zdjęcia kontaktu i dwóch małych ikon - jednej do rozpoczęcia połączenia, drugiej do rozpoczęcia chatu SMS. Zmieniając jego rozmiar np. do 4x1 możemy zrobić z niego belkę, która zawiera też nazwę kontaktu, a w rozmiarze 2x1 będziemy widzieć trzy niewielkie przyciski obok siebie.

Aktualizacja, która wprowadza nowe widżety, nie jest jeszcze dostępna w sklepie Google Play, ale raczej nie powinniśmy zbyt długo czekać na jej udostępnienie. Podobają wam się zmiany w widżetach, czy wolelibyście pozostać przy obecnych, prostych wariantach?