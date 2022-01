Dzwoni nieznany numer? Zobacz, jak go namierzyć

W jaki sposób nieznajomi znają nasze numery telefonów? Powodów może być kilka. Jednym z nich jest sprzedaż numeru osobom trzecim przez sklepy lub portale społecznościowe. Dość w wspomnieć, że w 2018 r. do takiej sprzedaży przyznał się Facebook. Istnieje też możliwość kradzieży numeru, przez co jesteśmy narażeni na połączenia od oszustów podszywających się pod różne instytucje.

Co zrobić, aby nie paść ofiarą naciągacza lub uniknąć nękania ze strony telemarketera? Warto w tej sytuacji wiedzieć, kto próbuje się z nami połączyć. Jest kilka metod, które zwiększają nasze szanse na poznanie intencji osoby, która dzwoni do nas z nieznanego numeru.

W sieci robi się od stron, które oferują rzekomo nawet namierzenie miejsca, z którego dzwoni do nas nieznany numer. Są one jednak oszustwem – skorzystanie z nich nie dostarczy nam informacji, których szukamy, a przy okazji stracimy pieniądze.

Sprawdzoną i bezpieczną metodą jest skorzystanie z serwisów, na których użytkownicy ostrzegają się wzajemnie przed podejrzanymi kontaktami. Większość takich stron oferuje możliwość oceny danego numeru oraz zostawienia krótkiego komentarza. Użytkownicy, którzy mieli do czynienia z tymi połączeniami, dzielą się m.in. informacjami, do jakiej firmy należy wskazany numer oraz jakie oferuje ona produkty. Nie brakuje też komentarzy o próbach wyłudzenia danych.

Oprócz rodzimych serwisów mamy też do dyspozycji narzędzia zagraniczne. Jednym z nich jest www.truecaller.com , którego baza posiada ponad 3 miliardy numerów z całego świata. Aby skorzystać ze strony, trzeba posiadać konto Google lub Microsoft . Serwis dysponuje tak dużą liczbą numerów, ponieważ przy logowaniu użytkownicy zezwalają na dostęp do swojej książki telefonicznej. Na tych samych zasadach działa Sync.me . Oba serwisy zawierają wygodne w użyciu aplikacje mobilne.

Mobilne aplikacje Truecaller na Androida oraz na iOS są dostępne w naszym katalogu oprogramowania. Godne uwagi są też aplikacje Nieznany Numer na Androida (do pobrania stąd) oraz Czyj to numer? na Androida (do pobrania tutaj).