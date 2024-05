Komunikat CSIRT KNF. Przestroga dla każdego

CSIRT KNF przypomina, by zachować zdrowy rozsądek podczas przeglądania sieci. Reklamy, w których pojawiają się deklaracje łatwych inwestycji , poparte przy tym wizerunkami publicznie znanych osób , to najczęściej przekręty, nierzadko z wykorzystaniem technologii deepfake. Widząc takie oferty, najlepiej jest je po prostu zignorować - w przeciwnym razie można stracić dane, a docelowo pieniądze z konta .

W opisywanym przypadku oszuści zachęcają do inwestycji swoich środków, kierując na spreparowaną stronę internetową z formularzem. Na początku wymaganych jest tylko kilka danych, w tym imię i nazwisko oraz numer telefonu. To dane, które atakującym wystarczą, by później skusić ofiarę do zainwestowania pieniędzy podczas rozmowy telefonicznej - dzięki stosowaniu socjotechniki. Wiele razy opisywaliśmy sytuacje, w których takie działania są skuteczne, a ofiary są skłonne przelewać setki tysięcy złotych.