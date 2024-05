Klienci Banku Pekao, uwaga na Pekao24 CashBack

Klienci Banku Pekao muszą uważać na fałszywą kampanię na Facebooku realizowaną przez konto "Pekao24 Cashback". Pod pretekstem możliwego zwrotu pieniędzy na konto, oszuści próbują nakłonić do "zainstalowania" fałszywej aplikacji. W praktyce jest to sprytny skrót do strony internetowej.