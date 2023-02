Korzystasz ze Zdjęć Google? Nie instaluj iOS 16.3.1

Zdjęcia Google to aplikacja, z której korzystają przede wszystkim użytkownicy smartfonów z systemem Android. Łatwo jednak wyobrazić sobie sytuację, kiedy po przesiadce na iPhone'a nadal korzysta się z usług Google - po co przenosić zdjęcia z kilku lat do nowej usługi, skoro stara wciąż działa? Gorzej, gdy działać przestaje. Tak, jak ma to miejsce po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji.