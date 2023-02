Wpadka AMD. Tych sterowników lepiej jeszcze nie instaluj

Wydane przez AMD nowe sterowniki do kart graficznych z serii Radeon RX 6000 i Radeon RX 7000 miały być cenną nowinką dla graczy. Zgodnie z zapowiedziami, miały one bowiem wpłynąć w znacznym stopniu na wydajność w grach, co jest rzecz jasna pożądane. Okazało się jednak, że nowe sterowniki mogą sprawiać spore kłopoty.

Sterowniki Adrenalin 23.2.1 to pierwsze wydanie oprogramowania do kart AMD od listopada 2022 r. Według deklaracji producenta miały one zwiększyć wydajność kart graficznych w grach od kilku, do nawet kilkunastu procent względem wersji sterowników z października 2021 r. Kto się pokusił o ich instalację, może teraz pluć sobie w brodę.

Serwis digitaltrends.com zauważa, że gracze nie są zadowoleni z najnowszej wersji sterowników do kart AMD. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne skargi i ostrzeżenia przed wgrywaniem nowej wersji oprogramowania. Wystarczy spojrzeć na odpowiedzi do tweeta AMD na temat najnowszej aktualizacji.

"Musiałem skorzystać z przywracania systemu", "ta aktualizacja ucegliła mojego Windowsa", "muszę zainstalować system od nowa" - to tylko wybrane komentarze. Podobne głosy można spotkać na Reddicie, gdzie użytkownicy również skarżą się na to, że Windows wpada w pętlę podczas uruchamiania.

Twitterowy profil CapFrameX informuje, że sterowniki prawdopodobnie zmieniają ustawienia BIOS-u, co sprawia, że system nie chce się uruchomić. Rozwiązaniem tego problemu może być ponowne skonfigurowanie BIOS lub próba wykorzystania oprogramowania do odinstalowywania sterowników do kart graficznych, na przykład Display Driver Uninstaller.

