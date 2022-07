Monitory Apple. Ciekawe modele w różnych cenach

Osoby rozważające zakup monitora Apple mają trochę lżej pod tym względem, że nie ma aż tylu modeli do wyboru, co w przypadku konkurencji. Ewentualną bolączką może być ich cena, ale nie każdy przywiązuje do tego większą wagę.

Monitor Apple Thunderbolt Display

W ramach ciekawostki warto wspomnieć o Apple Thunderbolt Display, lecz jest to już sprzęt z przeszłości. Monitory te były produkowane od 2011 roku, a w 2016 roku zostały oficjalnie zastąpione przez LG UltraFine. Thunderbolt Display charakteryzowały się przekątną ekranu 27", rozdzielczością na poziomie 2560 x 1440 pikseli (QHD) i standardowymi proporcjami 16∶9. Stosowano w nich matrycę IPS, szczytowa jasność znajdowała się na poziomie 375 cd/m2, czas reakcji wynosił 12 ms. Ich oryginalna cena była na poziomie 999 USD.

Monitor Apple Studio Display

Aktualnie jednym z oficjalnych monitorów marki Apple jest model Studio Display. Sprzęt cechuje się wyświetlaczem Retina 5K o przekątnej 27". Dzięki rozdzielczości 5120 x 2880 pikseli wyświetlany obraz jest ostry i bogaty w szczegóły. Jasność znajduje się na poziomie 600 nitów. Dzięki technologii True Tone intensywność obrazu jest lepiej dopasowana do światła w otoczeniu. Monitor Apple Studio Display ma wbudowaną kamerę 12 MP z obiektywem ultraszerokokątnym o polu widzenia 122 stopni. Jest też wbudowany system sześciu głośników z przestrzennym dźwiękiem, a także układ trzech mikrofonów klasy studyjnej.

Źródło zdjęć: © Apple Monitor Apple Studio Display

Niektórych może zdziwić fakt, że ten monitor nie ma obsługi HDR, więc warto o tym wspomnieć. Częstotliwość odświeżania ekranu jest na poziomie 60 Hz. Decydując się na zakup tego monitora, można na przykład wybrać szkło standardowe lub droższy wariant z tak zwanym szkłem nanostrukturalnym. Pierwsza opcja to okolice 8500 zł, natomiast druga to okolice 9000 zł. Oczywiście ceny mogą się różnić w zależności od konkretnego miejsca zakupu, a do wszystkiego dochodzą jeszcze warianty z dodatkowo płatnymi podstawkami i uchwytami.

Monitor Apple Pro Display XDR

Czasem człowiekowi po prostu przychodzi ochota na zakup monitora za więcej niż 20 tysięcy zł. Co konkretnie można wtedy zrobić? Oczywiście skierować swój wzrok m.in. na Apple Pro Display XDR. Urządzenie to otrzymało wyświetlacz Retina XDR o przekątnej 32" i rozdzielczości 6016 x 3384 pikseli. 6K niesie ze sobą wiele zalet i sprawia, że wyświetlany obraz jest bardzo ostry. Częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz. Czas reakcji to 5 milisekund.

Źródło zdjęć: © Apple Monitor Apple Pro Display XDR

Jasność szczytowa znajduje się na wysokim poziomie 1600 nitów. Nie zabrakło takich dodatków, jak chociażby True Tone, co dopasowuje intensywność obrazu do światła w otoczeniu. Kontrast ma być na poziomie 1000000:1. Co ciekawe, producent monitora Pro Display XDR chętnie podkreśla jedną z jego wyjątkowych cech, a konkretniej mówiąc chodzi o ekstremalny zakres dynamiczny. Podczas kiedy standardem na rynku jest HDR (High Dynamic Range), Apple informuje o technologii podświetlania generującej obrazy o jasności, kontraście i kolorach, które według zapewnień są na niespotykanym dotąd poziomie, a ma to być Extreme Dynamic Range (XDR). Cena tego sprzętu jest na poziomach powyżej 20000 zł, w zależności od konfiguracji mogą to być okolice 24000 zł lub okolice 28000 zł.