Masz Netfliksa? Zapłacisz więcej, jeśli chcesz dzielić konto

Netflix testuje nowe rozwiązanie, w ramach którego dzielenie konta z innym gospodarstwem domowym będzie oficjalnie dopuszczalne, ale po dodatkowej opłacie. To kolejny krok na trwającej od lat drodze do "delikatnych" sugestii, by użytkownicy respektowali regulamin.

Z regulaminu Netfliksa jasno wynika, że jeden abonament może służyć mieszkańcom jednego domu, ale w praktyce masa ludzi dzieli konta ze znajomymi czy rodziną mieszkającą w innym miejscu, dzieląc koszty. Netflix wielokrotnie podchodził do tematu na różne sposoby tak, by nie zrazić do siebie użytkowników, którzy przywykli do tego, że taka możliwość po prostu nie jest w praktyce blokowana.

Jak zauważył serwis Softpedia, na anglojęzycznej stronie Netfliksa można tymczasem przeczytać świeży komunikat o rozpoczynających się testach dopłat do abonamentu, by legalnie dzielić konto z użytkownikiem spoza domu. Przez najbliższe tygodnie taka opcja będzie dostępna dla użytkowników w Chile, Peru i Kostaryce. W tej ostatniej dodanie jednego dodatkowego użytkownika abonamentu Netfliksa będzie kosztować 2,99 USD miesięcznie - przy dzisiejszym kursie to niespełna 13 złotych.

Netflix do Polaków: musisz mieć swoje konto, by oglądać dalej

Mowa o pojedynczym użytkowniku z innego domu, a więc jednym profilu Netfliksa w ramach abonamentu. Firma zastrzega przy tym, że w ten sposób będzie można "dokupić" dostęp maksymalnie dla dwóch dodatkowych osób. Mając na uwadze, że w ramach abonamentu Netfliksa można stworzyć 5 kont użytkowników, 3 osoby "spoza domu" po prostu lepiej na tym wyjdą opłacając własny abonament - podstawowy plan kosztuje niecałe 30 złotych na miesiąc.

Netflix dodaje, że równolegle wdroży do testowania jeszcze jedną opcję stworzoną z myślą o obecnych "nadmiarowych", niezgodnych z regulaminem użytkownikach abonamentów. Właściciel konta będzie mógł zmienić ich rolę i przypisać jako "dodatkowego członka spoza domu", a następnie traktować według opisanej wcześniej procedury dopłaty lub umożliwić założenie własnego konta na Netfliksie. W obydwu przypadkach historia oglądania i rekomendacje zostaną zachowane.

Na razie nie wiadomo kiedy dodatkowe opłaty w związku z dzieleniem kont zostaną udostępnione w innych krajach, ale Netflix jasno deklaruje, że nim to zrobi, będzie wnikliwie analizować sytuację. Nie ulega wątpliwości, że zmiany te dążą do docelowego zablokowania darmowego dzielenia kont Netfliksa poza domem bez opłat, co - przypominamy - od początku nie jest zgodne z regulaminem, a jest wciąż technicznie możliwe wyłącznie przez "grzeczność" twórców usługi.

Przy okazji warto przypomnieć, że od 8 marca w Polsce działa konkurencyjna dla Netfliksa platforma HBO Max. Tutaj, jak wynika z regulaminu, użytkownikami usługi w ramach jednego abonamentu mogą być członkowie najbliższej rodziny albo gospodarstwa domowego.