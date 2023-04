Microsoft Designer już dostępny. Tworzenie grafiki stało się proste

Microsoft Designer to rozbudowane narzędzie, które mocą sztucznej inteligencji tworzy rozmaite projekty wizualne. Jak to działa? Wystarczy wpisać w pole tekstowe, czego się potrzebuje, a kreator sam wygeneruje banery, plakaty, wizytówki czy zaproszenia. Zajmie mu to kilka, może kilkanaście sekund. Działa to jak DALL-E, ale ma być jeszcze bardziej intuicyjne i wygodne, a do tego zintegrowane z pakietem biurowym, a w przyszłości i z przeglądarką.