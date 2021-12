Musk masakruje Zuckerberga. Metaverse jest do bani, Neuralink będzie lepszy

Elon Musk w nowym wywiadzie dla konserwatywnego portalu satyrycznego The Babylon Bee, odniósł się do pomysłu stworzenia wirtualnego świata przez Facebooka , znanego obecnie jako Meta, który miałby urozmaicić nasze nudne życie.

"Czy jestem jak jedna z tych osób, które odrzuciły internet w roku '95 jako jakąś przelotną modę lub coś, co nigdy do niczego nie dojdzie?" – zapytał drwiąco Musk. "Jasne, że możesz założyć sobie telewizor na nos. Nie jestem jednak przekonany, że to przeniesie cię do metawersum" – dodał.

Pomysł noszenia przez cały dzień ekranu na twarzy nie przemawia do współzałożyciela firmy Neuralink. Uważa on również, że ludzie niekoniecznie będą chcieli spędzać w ten sposób swój dzień. "To niewygodne mieć przez cały czas to coś przypięte do głowy. Myślę, że daleko nam do zniknięcia w metawersum" – podsumował Musk.