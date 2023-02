Aplikacja InPost prosi o kod? Musisz wpisać 6 cyfr

Aplikacja InPost Mobile pozwalająca śledzić podróże paczek wysyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, co pewien czas wymaga weryfikacji numeru telefonu użytkownika. Realizowana jest ona za pomocą 6-cyfrowego kodu, który InPost wysyła SMS-em na dany numer telefonu. Kod trzeba samodzielnie przepisać do aplikacji lub zezwolić jej na dostęp do treści SMS-ów, by kombinacja cyfr została odczytana automatycznie. Na podobnej zasadzie działa weryfikacja konta w WhatsAppie.