Nowość w aplikacji Biedronki. Z zachwytu aż się zatrzęsiesz

Wystarczy pobrać aplikację i zarejestrować w niej kartę Moja Biedronka , by korzystać z wielu atrakcyjnych ofert. W zaledwie trzy miesiące od wydania aplikacji skorzystało z niej ponad 4 mln klientów . Natomiast obecnie ma ją już ponad 5 mln Polaków. Oprócz standardowych promocji mogą oni skorzystać również z Shakeomatu . Wystarczy wejść w odpowiednią opcję i potrząsnąć smartfonem, by otrzymać specjalną ofertę.

Rozwiązanie musi cieszyć się sporym zainteresowaniem, ponieważ Biedronka postanowiła udostępnić klientom drugi Shakeomat. "Teraz Twój ulubiony Shakeomat wchodzi na nowy poziom. Potrząsasz raz, ale to nie koniec, bo tego samego dnia pojawia się następny Shakeomat – więcej potrząsania, więcej zabawy, więcej superofert!" – podaje Biedronka w komunikacie.

Dla klientów oznacza to tylko, że po jednokrotnym skorzystaniu z Shakeomatu – po pewnym czasie, ale jeszcze tego samego dnia – będą mogli zrobić to ponownie. A co za tym idzie, otrzymają dodatkową ofertę skrojoną pod ich najczęstsze potrzeby zakupowe.