Octo to nowe złośliwe oprogramowanie. Znajduje się w Google Play

Jak udało się odkryć ekspertom z ThreatFabric , Octo jest nową, bardziej precyzyjną odmianą dobrze znanego złośliwego oprogramowania Exobot. Coper, jak bywa także nazywane to samo malware, jest dystrybuowany za pośrednictwem złośliwych aplikacji w sklepie Google Play.

Główną zdolnością Octo jest umożliwianie zdalnego dostępu do urządzenia cyberprzestępcom. Mając pełen dostęp, oszuści mogą samodzielnie inicjować transakcje z samego sprzętu. Malware korzysta z usług wbudowanych w Androida, takich jak MediaProjection do przesyłania strumieniowego ekranu czy AccessibilityService do zdalnego wykonywania działań.