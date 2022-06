Opera: jak usunąć historię przeglądania i pobierania?

Przeglądarka Opera jest jedną z ciekawszych aplikacji na rynku. Szybka, modułowa i do tego bezpieczna. Bezpieczeństwo przeglądania i przechowywania danych jest dla twórców kluczowe, dlatego też w bardzo łatwy sposób możemy usunąć historię aktywności w Operze. Oto, jak to to zrobić.