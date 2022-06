Znane oszustwo na Facebooku powraca. Cyberprzestępcy korzystają z przejętych kont

Schemat oszustwa jest bardzo prosty. Otrzymujemy wiadomość od osoby, którą posiadamy na liście znajomych. Wiadomość sugeruje, że znajdujemy się na nagraniu, do którego ma prowadzić dołączony link. Przekierowuje on do fałszywej strony, proszącej o ponowne podanie loginu oraz hasła do Facebooka. Ich wpisanie grozi utratą dostępu do konta.