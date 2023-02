Oszustwo na "niemieckiego lekarza". Miała być miłość, skończyło się utratą pieniędzy

Policja poinformowała o kolejnej ofierze internetowego oszustwa , w którym cyberprzestępcy podszywają się pod lekarzy lub pielęgniarki Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), przebywających na kontrakcie w różnych częściach świata. W omawianym przypadku rzekoma misja miała się odbywać na jednej z wysp Pacyfiku. Z opublikowanych informacji wynika, że mieszkanka powiatu zwoleńskiego w 2022 r. na jednym z portali społecznościowych poznała mężczyznę. Podwał się on za niemieckiego ortopedę.

Jak bywa w większości tego typu oszustw, mężczyzna korespondował z kobietą przez dłuższy czas, zdobywając jej zaufanie i przyzwyczajając do swojej obecności w jej życiu. Po pewnym czasie zaczął deklarować swoje uczucia oraz chęć spotkania. "Niemiecki ortopeda" poinformował swoją ofiarę, że jedyną możliwością na spotkanie jest wzięcie przez niego urlopu, za który niestety trzeba zapłacić. Dodatkowo o urlop musi wnioskować najbliższa osoba.

Jak donosi Policja, kobieta nie miała potrzebnych środków, o czym poinformowała mężczyznę. Dlatego "nowy znajomy, chcąc utwierdzić szczere intencje wobec kobiety, podał jej dane do swojego konta, aby mogła skorzystać z jego pieniędzy". W ten sposób chciał zwiększyć swoją wiarygodność i zdobyć zaufanie kobiety. Oczywiście przekazane dane były fałszywe, ale zanim kobieta zdążyła się o tym przekonać, wykonała kilka przelewów na konto mężczyzny, a dodatkowo wzięła kredyt w banku i pożyczyła pieniądze od znajomych. Łącznie straciła 100 tys. złotych. Minęło pół roku, zanim zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Sprawę zgłosiła funkcjonariuszom.

To kolejny taki przypadek zgłoszony w ostatnim czasie Policji. Nie tak dawno informowaliśmy o "znajomości" trwającej aż 4 lata. W tracie tego czasu 56-letni mieszkaniec Olsztyna korespondował z osobą, która podawała się za wojskową pielęgniarkę będącą na misji w Syrii. Co ciekawe, kobieta zapewniała go, że ojciec zostawił jej w spadku majątek w skarbcu. Mężczyzna stracił 190 tys. złotych. W podobną pułapkę wpadła 71-letnia mieszkanka Wejherowa. Kobieta przelała 32 tys. złotych "lekarzowi z ramienia ONZ".