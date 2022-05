Przyszłe Ryzeny. AMD ujawniło dużo informacji

Najnowsze Ryzeny z serii 7000 zostały zaprezentowane na targach Computex 2022 i jak wiadomo będą się składać z pary chipletów zawierających rdzenie ZEN 4 wykonane w litografii 5 nm osadzone na Interposerze. Procesory będą także wykorzystywać nową podstawkę AM5, która w przeciwieństwie do poprzedników będzie wykorzystywać gniazdo w standardzie LGA, gdzie piny są umieszczone na płycie głównej.

Aktualnie jest mowa tylko o jednostce 16-rdzeniowej z obsługą 32 wątków, czyli będziemy tutaj mieć do czynienia z parą chipletów zawierającą po osiem rdzeni ZEN 4, a ponadto co będzie nowością, każdy Ryzen 7000 będzie wyposażony w zintegrowany układ graficzny wykorzystujący architekturę RDNA 2.

AMD chwali się też o 15 proc. wyższą wydajnością jednowątkową w porównaniu do Ryzenów serii 5000 oraz zdublowaniem pamięci podręcznej drugiego poziomu (L2). Ponadto taktowanie rdzenia przekracza 5 GHz, a podczas pokazu nowy Ryzen pracował z częstotliwością 5,5 GHz.

Jeżeli chodzi o osiągi w stosunku do Core i9-12900K od Intela to AMD chwali się do 31 proc. lepszą wydajnością w Blenderze, który bardzo lubi wątki. Tych nowe Ryzeny będą mieć więcej niż obecny flagowiec Intela.