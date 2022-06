Monitor 43 cale. Przyglądamy się paru modelom

Przyglądamy się paru monitorom o przekątnej ekranu 43 cale, co może pomóc w znalezieniu zakupowej inspiracji. Na co warto zwrócić uwagę zanim dokonamy wyboru? Oczywiście wiele zależy także od naszych oczekiwań.

Monitor Philips Momentum 436M6VBPAB/00

Taki 43-calowy monitor może się już kojarzyć z telewizorem. Niektórzy nie chcą się ograniczać pod tym względem i decydują się np. na zakup monitora o imponującej przekątnej. Czy 43 cale to za dużo? Oczywiście jedni powiedzą, że tak, ale pewnie znajdą się i takie osoby, dla których to za mało. Właśnie dlatego na rynku jest tak ogromny wybór różnego rodzaju sprzętów, a w tym również tych naprawdę dużych.

Źródło zdjęć: © Philips Philips Momentum 436M6VBPAB

Philips Momentum 436M6VBPAB/00 to monitor 4K HDR z technologią Ambiglow. Ostry obraz jest efektem rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, która pozwala dostrzec wiele szczegółów skrywanych przez wyświetlane sceny. Dodatkowo HDR (Certyfikat VESA DisplayHDR 1000) przekłada się na szansę nacieszenia wzroku szerszym zakresem barw i kontrastu. Warto wspomnieć o gamie kolorów sRGB 145%. Jeżeli natomiast chodzi o czas reakcji, będzie to 4 ms. Z kolei częstotliwość odświeżania obrazu to 60 Hz. Sprzęt da się znaleźć w okolicach ceny 2700 zł.

Monitor Asus ROG Strix XG438Q

Monitor sporych rozmiarów, który teoretycznie może być nawet dobrym kandydatem do gier, lecz ostatecznie wiele będzie zależeć od indywidualnych preferencji danego użytkownika. To prawda, że częstotliwość odświeżania ekranu wynosząca 120 Hz może się przełożyć na lepsze wrażenia płynące z rozgrywki. Jest to prawdą szczególnie w przypadku, gdy komuś zależy na uczestniczeniu w sieciowych starciach, które zostały osadzone na przykład w gatunku First-Person Shooter. Dynamiczne strzelaniny wymagają refleksu i precyzji, a częstsze odświeżanie wyświetlanego obrazu będzie wtedy pomocne. Gdyby jeszcze tylko czas reakcji w Asusie ROG Strix XG438Q zamiast na poziomie 4 ms, znalazł się bliżej 1 ms, wtedy na pewno byłoby to idealne do gier.

Źródło zdjęć: © Asus Asus ROG Strix XG438QR

Warto zaznaczyć, że obecność technologii AMD Freesync Premium Pro pozwala uniknąć tak zwanego rozrywania obrazu (screen tearing). Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli daje naprawdę ostry obraz, który może imponować poziomem detali. Przy okazji dodatki w postaci Flicker Free oraz filtra niebieskiego światła wpływają na mniejsze zmęczenie oczu. Ten 43-calowy monitor można znaleźć w okolicach ceny 4800 zł.

Monitor Acer Predator CG437KP

Źródło zdjęć: © Acer Monitor Acer Predator CG437KP

Przykład kolejnego monitora o rozmiarach zbliżonych do telewizora to Acer Predator CG437KP. Każdy kto chciałby na przykład oglądać filmy 4K, ale bez ograniczania się do standardowego, niewielkiego monitora komputerowego, raczej może się zainteresować właśnie czymś w stylu tego Acera. Częstotliwość odświeżania ekranu znajduje się na poziomie 144 Hz, nie zabrakło także certyfikatu VESA DisplayHDR 1000, co gwarantuje szerszy zakres barw i kontrastu. W połączeniu z rozdzielczością 3840 x 2160 pikseli to całkiem ciekawy kandydat na domowy monitor. Sprzęt da się znaleźć w okolicach ceny 5000 zł.