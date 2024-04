Pierwszy taki bank w Polsce. Nest Bank wprowadza nową funkcję

N!Asystent to wirtualny asystent klienta, który korzysta z sztucznej inteligencji. Jest dostępny w aplikacji mobilnej Nest Banku dla wybranych klientów. N!Asystent bazuje na modelu GPT-4, dostępnym w ramach usługi Microsoft Azure OpenAI.

Oprócz korzystania z bazy wiedzy GPT-4, N!Asystent ma dostęp do regulaminów, cenników oraz informacji produktowych Nest Banku. Można z nim rozmawiać w sposób naturalny, podobnie jak z człowiekiem. Asystent jest w stanie zrozumieć skomplikowany kontekst i udzielać prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania.

Na chwilę obecną, asystent odpowiada na pytania dotyczące oferty Nest Banku i pomaga w zarządzaniu finansami osobistymi. Sprawdza tempo wydatków klienta, ocenia, czy budżet wystarczy do końca miesiąca i oblicza, ile trzeba odłożyć na zagraniczny wyjazd. Funkcje dostępne za pośrednictwem N!Asystenta będą stale rozwijane.

- N!Asystent to jeden z naszych kluczowych projektów, który przenosi klientów w prawdziwą erę GenAI. Wierzymy, że sztuczna inteligencja ma potencjał, by całkowicie zmienić sposób korzystania z bankowości, redefiniując dotychczasowe pojęcie funkcjonalności. Dlatego zobowiązaliśmy się do ciągłego rozwoju naszego asystenta, kierując się przede wszystkim potrzebami klientów, ale również ochroną ich prywatności. Chcemy nie tylko wdrożyć funkcje, które już zaplanowaliśmy, ale również jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania, które mogą powstać na podstawie sugestii od pierwszych użytkowników N!Asystenta - mówi Janusz Mieloszyk, pierwszy wiceprezes Nest Banku.